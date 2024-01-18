Ивушкина Марья Иванова
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина Лукьянова
Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ивушкин Иов Лукьянов
Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское