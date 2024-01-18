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Ивушкина Марья Иванова

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина Лукьянова

Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ивушкин Иов Лукьянов

Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Лукьян Ефремов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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