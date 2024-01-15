Тараданов Георгий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараданов Георгий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.06.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Феодосия Семеновна (Чуркина) Чуркина
Восприемник
01.08.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Елизар Петрович Кошелев
Место жительства
Неизвестно
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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