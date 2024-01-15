Тараданов Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.06.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Феодосия Семеновна (Чуркина) Чуркина
Восприемник
01.08.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Елизар Петрович Кошелев
Место жительства
Неизвестно
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно