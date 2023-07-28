Делиев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Делиев Григорий Николаевич
Мать: Делиева Мария Ивановна
Военная служба
24.07.1916
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 2-й Финляндский стрелковый полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 24... Показать все
Военная служба
24.07.1917
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 400-й пехотный Хортицкий полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбы... Показать все
Военная служба
01.09.1917
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 400-й пехотный Хортицкий полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Кара... Показать все
Смерть
Неизвестно