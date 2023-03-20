Терехова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Терехов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терехов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терехов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Терехов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Григорий
Смерть
Неизвестно