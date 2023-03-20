Терехова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Терехов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терехов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Терехов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Терехов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Григорий

Смерть
Неизвестно