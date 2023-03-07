Шавкунова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Шавкунов Кондратий Иванов
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717