Шавкунова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Шавкунов Тит Кондратьев

Отец ребёнка: Шавкунов Кондратий Иванов

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Кондратий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717