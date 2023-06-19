Елена Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Иларионовна

Елена Иларионовна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.05.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1907 ст.

Отец: Иларион Павлович

Мать: Мария Андреевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.05.1907 Юхновщина Елена Иларионовна Юхновщина отец крестьянин Иларион Павлович Юхновщина мать жена Мария Андреевна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхновщина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно