Елена Иларионовна
Место рождения
Дата рождения18.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
18.05.1907 ст.
Отец: Иларион Павлович
Мать: Мария Андреевна
Афанасьевская церковь 18.05.1907 Юхновщина Елена Иларионовна Юхновщина отец крестьянин Иларион Павлович Юхновщина мать жена Мария Андреевна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхновщина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно