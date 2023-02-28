Неверов Олег Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверов Олег Валентинович

Неверов Олег Валентинович

avatar

Место рождения

Хурмули Солнечный район

Дата рождения

10.08.1952

Дата смерти

28.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952

Отец: не указан

Мать: Шишкина Коммунара Макаровна

Хурмули Солнечный район
Рождение ребёнка
13.07.1980

Дочь: Шпилева Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Василенко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1985

Дочь: Неверова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Василенко Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Ольга Васильевна

Смерть
28.02.2023
Алтайское, Бийский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close