Неверов Олег Валентинович
Место рожденияХурмули Солнечный район
Дата рождения10.08.1952
Дата смерти28.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952
Отец: не указан
Хурмули Солнечный район
Рождение ребёнка
13.07.1980
Дочь: Шпилева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Василенко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1985
Дочь: Неверова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Василенко Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2023
Алтайское, Бийский район