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Ковалёв Александр Михайлович
Ковалёв Александр Михайлович
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Древо
Место рождения
Красный Текстильщик
, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ковалёв Михаил Дмитриевич
1921 г.р.
Мать
Ковалёва Антонина (Зяблова) Ивановна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ковалёв Михаил Дмитриевич
Мать:
Ковалёва Антонина Ивановна
Красный Текстильщик
, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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