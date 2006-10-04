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Анташова Екатерина Павловна

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Место рождения

Гуреничи, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.04.1944

Дата смерти

04.10.2006

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
15.04.1944

Отец: Анташов Павел Платонович

Мать: Ермакова Анна Евдокимовна

Гуреничи, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гремилов Владимир Сергеевич

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
06.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гремилов Владимир Сергеевич

Смерть
04.10.2006