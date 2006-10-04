Анташова Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1944
Дата смерти04.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1944
Рождение ребёнка
27.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гремилов Владимир Сергеевич
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
06.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гремилов Владимир Сергеевич
Смерть
04.10.2006