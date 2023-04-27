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Татьяна
Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Анатолий
Мать
Анна
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Анатолий
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
Сергей
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