Комарова Аполлинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Аполлинария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: Комарова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Дмитрий Антонович

Смерть
Неизвестно