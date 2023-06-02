Комарова Аполлинария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1910
Дочь: Комарова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно