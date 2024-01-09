Семенкова Альбина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменкова Альбина Григорьевна

Семенкова Альбина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1951

Отец: Солдатов Григорий

Мать: Солдатова Антонина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close