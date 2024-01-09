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Семенкова Альбина Григорьевна
Семенкова Альбина Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.1951
Пол
Женский
Отец
Солдатов Григорий
Мать
Солдатова Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1951
Отец:
Солдатов Григорий
Мать:
Солдатова Антонина
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