Распономарева Агрипина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распономарева Агрипина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
02.12.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 284
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распономарев Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
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