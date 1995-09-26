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Медынский Игорь Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1964

Дата смерти

26.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1984

Сын: Медынский Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Колегова Галина Александровна

Рождение ребёнка
22.02.1985

Сын: Медынский Ростислав Игоревич

Мать ребёнка: Колегова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колегова Галина Александровна

Смерть
26.09.1995