Медынский Игорь Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1964
Дата смерти26.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1984
Сын: Медынский Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Колегова Галина Александровна
Рождение ребёнка
22.02.1985
Сын: Медынский Ростислав Игоревич
Мать ребёнка: Колегова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1995