Пушкарева Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1842 ст.
Сын: Пушкарёв Прокопий Федорович
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Евдокимова
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение 21 февраля в Покровской церкви села Адышевского. Восприемник д. Поломской крестьянин Григорий Иванов Пушкарев. (Ф. 237, оп. 75, д. 1274
Смерть
Неизвестно