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Пушкарева Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1842 ст.

Сын: Пушкарёв Прокопий Федорович

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Евдокимова

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение 21 февраля в Покровской церкви села Адышевского. Восприемник д. Поломской крестьянин Григорий Иванов Пушкарев. (Ф. 237, оп. 75, д. 1274
Смерть
Неизвестно