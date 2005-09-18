Кустова (Коробейникова) Ираида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Коробейникова) Ираида Григорьевна

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Место рождения

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.08.1936

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Евгений Данилович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Евгений Данилович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
18.09.2005
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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