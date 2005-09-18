Кустова (Коробейникова) Ираида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1936
Дата смерти18.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Евгений Данилович
Рождение ребёнка
09.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Евгений Данилович
Смерть
18.09.2005
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика