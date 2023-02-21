Абдулкадырова Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкадырова Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Климова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.09.2009

Дочь: Абдулкадырова Диана Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.2013

Сын: Абдулкадыров Камиль Русланович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулкадыров Руслан Гаджиевич