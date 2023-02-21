Абдулкадырова Анастасия Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1987
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.2009
Дочь: Абдулкадырова Диана Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.2013
Сын: Абдулкадыров Камиль Русланович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно