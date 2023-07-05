Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зеновия Адрияновна
Отец ребёнка: Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михайла Андриянович
Отец ребёнка: Андриян Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриян Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно