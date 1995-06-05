Белоусько Алина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусько Алина Александровна

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Место рождения

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область

Дата рождения

05.06.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Бракосочетание
15.06.2022

Муж: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
27.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности