Курочкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1.) Не позже 1894 г., тк в 1912 г. он должен быть совершеннолетний (18 лет), чтоб законно жениться. 2.) Жена Марья Ивановна 1888-1890 г.рожд. Старше жены встречались но на два-три года только.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Курочкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Марья Ивановна
после 10 июля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Не позднее 1912 г., тк сын Василий родился в 1912г.
Смерть
Неизвестно
Старшая дочь Наталья родилась в 1917-1919 г. Последняя дочь Екатерина (1923 г.р.) зарегистрирована в св-ве о рождении без упоминания об отце. Сведения в Вожегодском ЗАГСЕ (основан в 1921 г.), есть тол... Показать все