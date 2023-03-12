Курочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1.) Не позже 1894 г., тк в 1912 г. он должен быть совершеннолетний (18 лет), чтоб законно жениться. 2.) Жена Марья Ивановна 1888-1890 г.рожд. Старше жены встречались но на два-три года только.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Курочкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Марья Ивановна

после 10 июля
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Не позднее 1912 г., тк сын Василий родился в 1912г.
Смерть
Неизвестно
Старшая дочь Наталья родилась в 1917-1919 г. Последняя дочь Екатерина (1923 г.р.) зарегистрирована в св-ве о рождении без упоминания об отце. Сведения в Вожегодском ЗАГСЕ (основан в 1921 г.), есть тол... Показать все