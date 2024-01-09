Петров григорий петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров григорий петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кириллов петр

Мать: не указана

Смерть
1843
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