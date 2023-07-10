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Кресало ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1835

Сын: Кресалов Михайло Игнатович

Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович

Рождение ребёнка
05.08.1838 ст.

Сын: Кресалов Емелиан Игнатович

Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресалов Игнат Филимонович

Смерть
Неизвестно