Кресало ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1835
Сын: Кресалов Михайло Игнатович
Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович
Рождение ребёнка
05.08.1838 ст.
Сын: Кресалов Емелиан Игнатович
Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно