Ухова Лидия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ухов Афанасий Федорович
Мать: Ухова Евдокия
Рождение ребёнка
18.11.1953
Дочь: Еремеева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Еремеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Татьяна Владлимировна
Отец ребёнка: Еремеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно