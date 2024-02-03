Ухова Лидия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Лидия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухов Афанасий Федорович

Мать: Ухова Евдокия

Рождение ребёнка
18.11.1953

Дочь: Еремеева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Еремеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Татьяна Владлимировна

Отец ребёнка: Еремеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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