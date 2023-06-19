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Шишмаков Сергей Иванович

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Место рождения

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

24.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Шишмаков Иван

Мать: не указана

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шишмаков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1922

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Пинегин Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишмаков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишмаков Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Смерть
24.05.1960
Новая Указна, Шабалинский муниципальный район, Кировская область