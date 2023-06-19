Шишмаков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти24.05.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Шишмаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шишмаков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.04.1922
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Пинегин Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишмаков Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Шишмакова Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1960
Новая Указна, Шабалинский муниципальный район, Кировская область