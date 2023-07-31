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Бурзянцев Арсений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бурзянцев Василий Степанович

Мать: Бурзянцева П Матвеевна

Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Бурзянцев Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1910

Дочь: Бурзянцева Надежда Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Бурзянцев Петр Арсентьевич

Мать ребёнка: не указана

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Орск, город Орск, Оренбургская область