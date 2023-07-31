Бурзянцев Арсений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти23.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Бурзянцев Михаил Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1910
Дочь: Бурзянцева Надежда Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1912
Сын: Бурзянцев Петр Арсентьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Орск, город Орск, Оренбургская область