Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна

Место рождения

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Платон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарев Иван Платонович

Отец ребёнка: Пономарев Платон Тимофеевич

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пономарев Иннокентий Платонович

Отец ребёнка: Пономарев Платон Тимофеевич

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

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