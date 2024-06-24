Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пономарев Иван Платонович
Отец ребёнка: Пономарев Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пономарев Иннокентий Платонович
Отец ребёнка: Пономарев Платон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно