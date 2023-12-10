Синегорская - Степановна Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Денис Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Дмитрий