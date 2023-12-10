Синегорская - Степановна Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегорская - Степановна Ольга Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синегорский Леонид Иванович

Мать: Синегорская - Отраднова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Дмитрий

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