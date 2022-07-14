Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна
женский, родилась 19.03.1967
МатьШкурихина МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Одинцов ОлегНеизвестно г.р.
Дети
(Одинцова) Анна Олеговна2000 г.р.
(Одинцова) Анастасия Олеговна01.02.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Шкурихина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинцов Олег
Рождение ребёнка
2000
Дочь: (Одинцова) Анна Олеговна
Отец ребёнка: Одинцов Олег
Рождение ребёнка
01.02.2003
Дочь: (Одинцова) Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Одинцов Олег