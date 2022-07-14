Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна 19.03.1967 — найти родственников по фамилии на Familio

Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 19.03.1967

Мать
Шкурихина МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Одинцов ОлегНеизвестно г.р.
Дети
(Одинцова) Анна Олеговна2000 г.р.
(Одинцова) Анастасия Олеговна01.02.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шкурихина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Олег

Рождение ребёнка
2000

Дочь: (Одинцова) Анна Олеговна

Отец ребёнка: Одинцов Олег

Рождение ребёнка
01.02.2003

Дочь: (Одинцова) Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Одинцов Олег

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