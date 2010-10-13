Хитрук (Мухаир) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрук (Мухаир) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1940

Дата смерти

13.10.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: Мухаир Юрий

Мать: Мухаир Мария

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисюк Михаил

Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисюк Михаил

Смерть
13.10.2010
Похороны
Неизвестно
Гудевичево