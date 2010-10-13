Хитрук (Мухаир) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1940
Дата смерти13.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Отец: Мухаир Юрий
Мать: Мухаир Мария
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисюк Михаил
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
14.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисюк Михаил
Смерть
13.10.2010
Похороны
Неизвестно
Гудевичево