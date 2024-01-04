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Лодейщиков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664 ст.

Сын: Лодейщиков Демид Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Коржа, Каргопольский уезд, Вологодская губерния
Чарондский уезд 1714 г. (л.182) Волость Хотеновская (л.194) Деревня Коржа а в ней Во дворе Демид Афонасьев сын Лодейщиков 50 лет ногами увечен у него жена ... РГАДА, Ф.350, Оп.1. Д.447. Л.1-386
Смерть
Неизвестно
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