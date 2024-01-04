Лодейщиков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664 ст.
Сын: Лодейщиков Демид Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Коржа, Каргопольский уезд, Вологодская губерния
Чарондский уезд 1714 г. (л.182) Волость Хотеновская (л.194) Деревня Коржа а в ней Во дворе Демид Афонасьев сын Лодейщиков 50 лет ногами увечен у него жена ... РГАДА, Ф.350, Оп.1. Д.447. Л.1-386
Смерть
Неизвестно