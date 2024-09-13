(Фатхуллина) Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатхуллина) Суфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Фатхуллин Габдлахат

Мать: Газизова Факия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Олег

Отец ребёнка: Ануфриев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Шафкат

Рождение ребёнка
1976

Сын: Шарафутдинов Ильдар

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шафкат

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