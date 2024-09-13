(Фатхуллина) Суфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Фатхуллин Габдлахат
Мать: Газизова Факия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Олег
Отец ребёнка: Ануфриев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфриев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафутдинов Шафкат
Рождение ребёнка
1976
Сын: Шарафутдинов Ильдар
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шафкат