Сунсина Таисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунсина Таисия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1927

Дата смерти

21.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1927

Отец: Степанов Фёдор Герасимович

Мать: Степанова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунсин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
09.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунсин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
19.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунсин Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунсин Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунсин Пётр Андреевич

Смерть
21.09.2007
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