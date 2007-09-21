Сунсина Таисия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1927
Дата смерти21.09.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1927
Рождение ребёнка
12.01.1955
Рождение ребёнка
09.11.1956
Рождение ребёнка
19.05.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2007