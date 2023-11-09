Дрозд Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дрозд Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрозд Иаков Карпов
Смерть
Неизвестно