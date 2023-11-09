Дрозд Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дрозд Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дрозд Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Дрозд Иаков Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Иаков Карпов

Смерть
Неизвестно
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