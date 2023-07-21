Куликова (Козлова) екатерина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Козлова) екатерина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1885

Дочь: Щербакова татьяна сергеевна

Отец ребёнка: Куликов сергей николаевич

Москва, город федерального значения Москва
китайский сорок, церков зачатия св Анны в Углу
Смерть
Неизвестно