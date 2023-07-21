Куликова (Козлова) екатерина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1885
Дочь: Щербакова татьяна сергеевна
Отец ребёнка: Куликов сергей николаевич
Москва, город федерального значения Москва
китайский сорок, церков зачатия св Анны в Углу
Смерть
Неизвестно