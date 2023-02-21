Булина (Звягина) Наталья Анатольевна
Место рожденияКиргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Дата рождения23.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1984
Отец: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
2004
Сын: Звягин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Петренко Геннадий
Рождение ребёнка
?.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: 2 ?
Рождение ребёнка
25.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булин Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: 2 ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петренко Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 2 ?