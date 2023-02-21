Булина (Звягина) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулина (Звягина) Наталья Анатольевна

Булина (Звягина) Наталья Анатольевна

Место рождения

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак

Дата рождения

23.02.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1985 г.р.
1981 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1984

Отец: Звягин Анатолий

Мать: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
2004

Сын: Звягин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Петренко Геннадий

Рождение ребёнка
?.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 2 ?

Рождение ребёнка
25.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булин Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: 2 ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 2 ?