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Неназванный Дельгадо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неназванная Розалис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дельгадо-Розалес Томас

Мать ребёнка: Неназванная Розалис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дельгадо-Розалес Кармен

Мать ребёнка: Неназванная Розалис

Смерть
Неизвестно