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Литошенко Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Литошенко Василий Абрамович

Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Литошенко Пётр Абрамович

Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Дмитрий Абрамович

Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литошенко Раиса Абрамовна

Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литошенко Николай Абрамович

Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно