Литошенко Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Литошенко Василий Абрамович
Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Дмитрий Абрамович
Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литошенко Раиса Абрамовна
Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литошенко Николай Абрамович
Мать ребёнка: Литошенко Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно