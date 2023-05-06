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Жеребцова Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катков Анатолий Павлович

Мать: Каткова Лидия Ивановна

Бракосочетание
До 06.02.2004

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.01.2008

Дочь: Жеребцова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
12.12.2013

Сын: Жеребцов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Николай Сергеевич