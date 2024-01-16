Палкина Ольга Иринарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беломеснов Иринарх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сутурина Харитинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палкин Андрей
Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палкин Степан
Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палкин Тимофей
Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палкина Ксения
Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович
Смерть
Неизвестно