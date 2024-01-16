Палкина Ольга Иринарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина Ольга Иринарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беломеснов Иринарх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Андрей

Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Степан

Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Тимофей

Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палкина Ксения

Отец ребёнка: Палкин Фёдор Емельянович

Смерть
Неизвестно
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