Ветлугин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти02.08.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ветлугин Николай Прокопьевич
Мать: не указана
Проживал город Алапаевск ул.Володарского, д.7
Смерть
02.08.1944
Дата рождения __.__.1924 Место рождения Свердловская обл., Алапаевский р-н, г. Алапаевск Место призыва Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н Дата призыва 10.08.1942 Воинское звание гв. с... Показать все