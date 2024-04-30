Ветлугин Михаил Николаевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветлугин Михаил Николаевич

Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

02.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ветлугин Николай Прокопьевич

Мать: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Проживал город Алапаевск ул.Володарского, д.7
Смерть
02.08.1944
Дата рождения __.__.1924 Место рождения Свердловская обл., Алапаевский р-н, г. Алапаевск Место призыва Алапаевский РВК, Свердловская обл., Алапаевский р-н Дата призыва 10.08.1942 Воинское звание гв. с... Показать все

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