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Плесовских Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963

Отец: Плесовских Алексей Степанович

Мать: Плесовских Ольга Митрофановна