Стожарова мать Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Стожарова мать

Автор
АГ
Головин А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
неизвестныйНеизвестно г.р.
Дети
Стожаров Иван1860 г.р.
Стожаров АндрейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стожаров Андрей

Отец ребёнка: неизвестный

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: неизвестный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: неизвестный

Рождение ребёнка
1860

Сын: Стожаров Иван

Отец ребёнка: неизвестный

Смерть
Неизвестно

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