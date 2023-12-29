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Тихапоева Евгения Петровна
Тихапоева Евгения Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Женский
Отец
Тихопоев Петр Ивнович
1928 г.р.
Мать
Чепель Лидия Дмитриевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Тихопоев Петр Ивнович
Мать:
Чепель Лидия Дмитриевна
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