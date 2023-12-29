Тихапоева Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихапоева Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Тихопоев Петр Ивнович

Мать: Чепель Лидия Дмитриевна

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