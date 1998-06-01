Ветриченко Борис Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 10.12.1937
Дата смерти?.06.1998
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.12.1937
Отец: Ветриченко Лука Тихонович
Мать: Ветриченко Наталья
Рождение ребёнка
09.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветриченко Эммилия Макаровна
Рождение ребёнка
25.08.1968
Дочь: Ветриченко Елена Борисовна
Мать ребёнка: Ветриченко Эммилия Макаровна
Смерть
?.06.1998