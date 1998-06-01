Ветриченко Борис Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветриченко Борис Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 10.12.1937

Дата смерти

?.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.12.1937

Отец: Ветриченко Лука Тихонович

Мать: Ветриченко Наталья

Рождение ребёнка
09.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветриченко Эммилия Макаровна

Рождение ребёнка
25.08.1968

Дочь: Ветриченко Елена Борисовна

Мать ребёнка: Ветриченко Эммилия Макаровна

Смерть
?.06.1998
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