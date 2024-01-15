Павловская Агафия Васильевна Или Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.
Сын: Павловский Федосий Павлович
Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.
Сын: Павловский Давид Павлович
Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович
Восприемник
05.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Романович Слюсаренко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно