Павловская Агафия Васильевна Или Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская Агафия Васильевна Или Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1881 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.

Сын: Павловский Федосий Павлович

Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.

Сын: Павловский Давид Павлович

Отец ребёнка: Павловский Павел Семенович

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Романович Слюсаренко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Павел Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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