Жигулин (Сирота) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулин (Сирота) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1910

Сын: Жигулин Василий Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жигулин Николай Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

село Росляй, Токарёвский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигулин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Семён Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Александр Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Иван Павлович

Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович

Смерть
Около 1952
Причина смерти: умерла в 64 года