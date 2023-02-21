Жигулин (Сирота) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1910
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
село Росляй, Токарёвский район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Александр Павлович
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жигулин Павел Филиппович
Смерть
Около 1952
Причина смерти: умерла в 64 года