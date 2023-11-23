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Брянцев Константин Васильев
Брянцев Константин Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1829
Пол
Мужской
Отец
Брянцев Василий Григорьевич
1808 г.р.
Мать
Брянцева Дарья Андреева
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1829
Отец:
Брянцев Василий Григорьевич
Мать:
Брянцева Дарья Андреева
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