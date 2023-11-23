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Брянцев Константин Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1829

Отец: Брянцев Василий Григорьевич

Мать: Брянцева Дарья Андреева

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