Гаврилов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1948

Дата смерти

09.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1972

Сын: Гаврилов Роман Викторович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Анатольевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Татьяна Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
токарь з-да АЗЛК
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
09.08.2022