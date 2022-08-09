Гаврилов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1948
Дата смерти09.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1972
Сын: Гаврилов Роман Викторович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
токарь з-да АЗЛК
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
09.08.2022