Фомичев Алексей Иванович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомичев Алексей Иванович

Место рождения

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Фомичев Иван Уарович

Мать: Параскева Кондратьевна

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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