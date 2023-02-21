Горшкова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Горшков Михаил Николаевич
Родители: Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ запасный стрелок Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Назаровой. Воспреем... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1898 ст.
Сын: Горшков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горшков Михаил Николаевич
Родители: запасный рядовой из крестьян Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Андреево... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.
Сын: Горшков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Горшков Михаил Николаевич
Родители: живущий в доме Смирнова Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ из крестьян запасный стрелок 3-го Стрелкового полка Михаил Николаев Горшков и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1906 ст.
Сын: Горшков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Горшков Михаил Николаевич
Предположительно родился в Москве, т.к. старшие братья и сестры родились в Москве. В заводской анкете 1950-х годов пишет, что родился в деревне Усадиже (правильно — Усадище) Воронежского (правильно — ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область